Lavoro: Usb, fuori verità su situazione contrattuale braccianti morti (3)

(AdnKronos) - ?Vogliamo sapere ? dice Aboubakar Soumahoro, del coordinamento nazionale USB lavoro agricolo - e con noi i lavoratori agricoli della Puglia e delle altre regioni italiane in cui il bracciante è solo forza lavoro da spremere, le posizioni di ciascuna delle vittime dal punto di vista contrattuale, previdenziale ed assicurativo. Vogliamo sapere chi li aveva assoldati, in quale azienda e in cambio di che tipo di contratto". Oltre all'assemblea di oggi pomeriggio, l'Usb conferma per il 22 settembre proprio a Foggia "la grande assemblea nazionale indetta a giugno per presentare la piattaforma e il programma di lotta sul lavoro agricolo e ora più che mai chiama tutti al confronto".