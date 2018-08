Lavoro: Usb, fuori verità su situazione contrattuale braccianti morti (2)

(AdnKronos) - "Braccianti, una parola che in Puglia e non solo equivale a carne da macello, braccia da sfruttare in cambio di una manciata di euro per 12 ore di lavoro. I nostri compagni di lavoro sono morti dopo una giornata spesa a spaccarsi la schiena dall'alba per raccogliere pomodori. Proprio un tir carico di pomodori li ha travolti lungo la strada che percorrevano per tornare alle loro baracche", denuncia l'Usb. "Quattro braccianti morti, tutti provenienti dall'Africa, tutti giovanissimi. I quattro feriti sono agli Ospedali Riuniti di Foggia, sostenuti dai delegati dell'Unione Sindacale di Base. Il nostro sindacato, insieme a Rete Iside, in questi giorni aveva distribuito ai lavoratori dei cappellini rossi per proteggersi dal caldo infernale. Poca cosa, ma un segno tangibile - sottolinea l'Usb - di vicinanza e di condivisione del processo di sindacalizzazione. Cappellini rimasti sull'asfalto, sul luogo dell'incidente, tra un mare di pomodori. Usb esprime cordoglio e vicinanza ai familiari delle persone decedute e chiede a gran voce che sia fatta piena luce sull'accaduto".