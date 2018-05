Lavoro: Umana health care summer, selezione per 130 figure in tutta Italia

Bologna, 29 mag. (Labitalia) - Parte in questi giorni l'Umana health care summer 2018, il progetto nazionale di recruitment, giunto quest'anno alla terza edizione, rivolto alla selezione di figure professionali di area sanitaria e socio sanitaria da impiegare in strutture pubbliche e private. L'obiettivo è il reclutamento su vasta scala di oltre 130 professionisti da inserire fin da subito in strutture presenti in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il progetto, attivato e gestito interamente dall'area sanità di Umana, avvia la selezione per figure dedicate a strutture geriatriche, strutture per minori, centri di riabilitazione, con una specifica ricerca per figure infermieristiche e operatori per disabili. Nello specifico, la campagna attiva la ricerca in tutta Italia di: 60 operatori socio sanitari per strutture geriatriche e riabilitative; 20 operatori socio sanitari per disabili; 15 infermieri esperti in emergenza urgenza; 10 educatori professionali per minori; 10 educatori professionali per minori. "Al terzo anno dal suo esordio -spiega Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana-Umana health care summer- si conferma come una forte leva di placement per le professionalità dei settori sanitario e sociosanitario e una importante risposta verso quelle aziende che si trovano a dover affrontare il periodo estivo e i picchi che solitamente lo caratterizzano". "Sono state oltre 700 -fa notare- le candidature pervenute nelle ultime due edizioni e siamo certi che anche quest'anno ci sarà un forte interesse per l'iniziativa. Rigorosa come di consueto sarà dunque la selezione dei candidati, con una profilazione che ricercherà, oltre ai titoli e alle qualifiche professionali, quella sensibilità e predisposizione indispensabile per affrontare mansioni delicate come l'assistenza e la cura agli anziani, ai disabili e alle persone particolarmente fragili". Le selezioni, aperte in tutta Italia, si terranno presso tutte le 130 filiali Umana in orario d'ufficio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdì.