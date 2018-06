Lavoro: Padoan, reddito cittadinanza promette inclusione ma non la garantisce

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Nei prossimi mesi assisteremo alla scelta tra reddito e lavoro. Il reddito di cittadinanza distrugge gli incentivi giusti e la mobilità sociale, promette la sopravvivenza e l'inclusione, ma non le garantisce. Noi dobbiamo mettere il lavoro al centro". Ad affermarlo è Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'Economia, nel seminario sul Mezzogiorno promosso dall'associazione Libertà Eguale a Napoli. "La struttura del mercato del lavoro al Sud si può migliorare ma non basta. Servono investimenti. Le politiche dei nostri governi che destinano risorse al Sud - spiega Padoan - cominciano a dare effetti". Adesso, continua l'ex ministro, "servono meccanismi di implementazione più efficaci, un sistema di incentivi e una migliore produttività della pubblica amministrazione. La riforma della PA è indispensabile: è la riforma strutturale che serve per fare tutte le altre riforme. Perché il punto debole, oggi, è l'implementazione". "Abbiamo fatto riforme strutturali i cui effetti non sono ancora tangibili. Ma la lunga marcia parte con un passetto. C'è speranza per il Sud", conclude Padoan.