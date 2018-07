Lavoro: P. Chigi, vita breve per contratti a termine, tutele estese a interinali

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Vita breve per i contratti a termine ed estensione ai lavoratori interinali delle stesse tutele degli altri lavoratori. Sono questi, secondo quanto anticipano fonti di Palazzo Chigi, alcuni dei punti salienti del decreto Dignità che il Consiglio dei ministri si accinge a varare. Sul fronte dei contratti a termine, si passa dalla durata di 36 mesi a 12 mesi senza causale. Dopo i 12 mesi, si può rinnovare soltanto per un massimo di 12 mesi, ma con obbligo di indicare la causale. La possibilità di prorogare contratti a termine diminuisce da 5 a 4. "Renderemo sempre più costoso il ricorso al contratto a termine", spiegano le stesse fonti. Stop, poi, ai licenziamenti selvaggi e questo attraverso l'aumento del 50% dell'indennizzo per i lavoratori ingiustamente licenziati. In caso di licenziamento senza giusta causa, l'indennizzo per il lavoratore può arrivare fino a 36 mensilità. "Più tutele per i lavoratori senza penalizzare gli imprenditori onesti", sottolineano le stesse fonti.