Lavoro: Marcucci, da Di Maio scuse ridicole e patetiche

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - "Di Maio usa scuse ridicole e patetiche. Pensare a non meglio precisate lobby che di notte aggiungono tabelle ai provvedimenti del governo, fa sorridere. Il decreto dignità misura la distanza della maggioranza M5S e Lega dalla realtà". Così il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci replica al vicepremier Luigi Di Maio. "Non ci sono misure a sostegno del lavoro a tempo indeterminato e si scoraggia quello a tempo determinato, la conseguenza sarà un incremento del lavoro nero, 8000 posti di lavoro in meno è una stima ottimistica. In Parlamento il Pd farà un'opposizione durissima".