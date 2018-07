Lavoro: Logico, perplessi su divieto pubblicità gioco online, serve tavolo

Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Logico, associazione che riunisce le principali aziende operanti nell'online gaming in Italia mediante concessione statale, esprime la propria "perplessità" in merito all'introduzione del divieto di ogni forma di pubblicità di giochi con vincite in denaro contenuta nel Decreto Dignità., ritenendo che "tale bando non possa produrre effetti positivi in termini di tutela del giocatore né ridurre, e non certo azzerare, i rischi derivanti da una pratica non controllata del gioco stesso". Dal momento della sua regolamentazione, l'online gaming italiano è diventato un "modello di intrattenimento sicuro, sostenuto da una struttura regolatoria senza pari in Europa" fa notare l'associazione in una nota, evidenziando che "la crescita del numero dei giocatori sui canali digitali non è, infatti, dovuta ad un ?'boom' di nuovi giocatori, ma è il risultato dello sforzo congiunto di operatori, Regolatore e Istituzioni per canalizzare la domanda di gioco - pre-esistente e svincolata dalla tipologia di gioco- verso il circuito legale che è severamente normato e controllato". In assenza di pubblicità, "la domanda di gioco verrebbe rivolta a operatori illegali aggravando le conseguenze negative sul piano sociale ed economico del gioco - in particolare di quello patologico - in quanto il giocatore si troverebbe ad essere meno garantito e tutelato, incorrendo in un maggiore rischio di frode". Logico propone "l'apertura di un tavolo di lavoro congiungo con Regolatore e Istituzioni, per discutere e adottare quanto prima misure e norme ancora più efficaci per tutelare libertà, salute e qualità della vita degli italiani".