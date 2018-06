Lavoro: Di Maio, vertenze in tutta Italia, le affronteremo con umanità

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - "Queste sono le crisi aziendali che mi hanno raccontato solo nella giornata di ieri". Luigi Di Maio mostra un faldone, in diretta Fb, mentre in auto rientra a Roma dalla Puglia dopo la campagna per le amministrative. "Ci sono vertenze in tutta Italia, c'è tanta sofferenza in tutta Italia di persone che rischiano di perdere il posto di lavoro e che hanno paura. Questo malloppo è quello che ho raccolto in una sola giornata". "Ci sono persone disperate che hanno famiglie figli e vogliono garantirgli un futuro migliore", c'è "un costante senso di precarietà, tanta sofferenza, ci sono tanti problemi in giro per il paese e noi li affronteremo uno a uno. Non mi risparmierò perchè prima di tutto dobbiamo mettere più umanità nell'affrontare questi problemi. Ci sono persone in ballo e non numeri". "Sto rientrando a Roma -conclude Di Maio- passerò i prossimi giorni a studiare dossier" su vertenze e crisi "che da lunedì affronteremo con incontri e approfondimenti con le parti sociali".