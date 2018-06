Lavoro: Di Maio, per contrastare sfruttamento più controlli non burocrazia

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Negli anni i meccanismi di sfruttamento sono stati combattuti aumentando gli oneri sulle spalle degli imprenditori e il risultato è stato di continuare a fare prosperare i disonesti e a gravare sugli onesti. Dobbiamo fare più controlli e ridurre la burocrazia. Per questo l'Ispettorato del Lavoro va potenziato per controllare ed evitare questi malfunzionamenti". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a 'In Mezz'Ora' commentando la vicenda di Sacko Soumayla, l'attivista dell'Usb ucciso in Calabria nei giorni scorsi e la situazione dello sfruttamento dei braccianti: "non è il 2018 quando si vedono queste condizioni di lavoro", sottolinea Di Maio.