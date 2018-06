Lavoro: Di Maio, non rinunciamo, realizzeremo reddito di cittadinanza

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Non abbiamo rinunciato" e il "reddito di cittadinanza lo realizzeremo". Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parlando a Pomezia per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle sottolineando la necessità di una riforma dei centri per l'impiego. I centri per l'impiego "devono dare delle possibilità" e "capire quali sono i talenti" delle persone che si presenteranno. "Non è il collocamento", rileva Di Maio sottolineando che "saranno tre le proposte: se le accetti, bene. Altrimenti è un problema tuo".