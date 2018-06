Lavoro: Di Maio, in Italia mai stato fissato livello salario minimo

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "In Italia non è mai stato fissato il livello di un salario minimo": "sotto un certo prezzo un essere umano non lo puoi pagare". Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio parlando a Pomezia per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Di Maio, evidenzia come in Italia inoltre ci sia anche "un costo del lavoro più alto che c'è" che "grava su chi da lavoro". Proprio per questo "va abbassato". Per i giovani, rileva ancora il ministro, "spesso arrivano i contratti per un giorno, per una settimana. Non si tratta di lavoro ma di una ricerca continua di lavoro. Si dice che in Italia c'è un problema demografico: come si può pensare di fare un figlio quando ci sono contratti di questo tipo".