Lavoro: Di Maio, -8mila posti? numero spuntato all’ultimo, lobby contro di noi (2)

(AdnKronos) - "Leggo sui giornali di stamattina -ha detto Di Maio in diretta Fb- che il decreto Dignità farebbe perdere 80mila posti di lavoro. Mi faccio una risata perchè 80mila non sta da nessuna parte. Invece c'è un altro numero: 8mila che i giornali riportano perché c'è scritto nella relazione che accompagna questo decreto. Quel numero per me non ha nessuna validità perchè nessuno ha spiegato cosa significa quell'8 mila e ci tengo a dirvi che è apparso, nella relazione tecnica al decreto, la notte prima che si inviasse il decreto al presidente della Repubblica". "Non è una cosa che hanno messo i miei ministeri, non è una relazione che hanno chiesto i miei ministeri e soprattutto che hanno chiesto i ministri della Repubblica. Il tema è: c'è un tot di contratti a tempo determinato e la relazione dice che in Italia, su quel tot, per effetto di questo decreto se ne perderanno 8mila. Ma perchè nella relazione non c'è scritto invece quanti contratti a tempo indeterminato nasceranno per effetto della stretta sui contratti a tempo determinato, visto che aumenteremo gli incentivi sull'indeterminato?", prosegue Di maio. "Perchè non c'è scritto? questo mi lascia perplesso perchè questo decreto Dignità ha contro lobby di tutti i tipi tanto che c'è voluto un po' per farlo arrivare in porto e al Quirinale, e ringrazio presidente della Repubblica per averlo firmato. Il mio sospetto è che questo numero sia stato il modo per iniziare a indebolire queto decreto e per fare caciara. Non mi spaventa, noi siamo stati abituati a cose peggiori contro il Movimento. Ma tutti devono sapere che questo decreto non è stato fatto per aumentare la disoccupazione ma per incentivare il tempo indeterminato. Sono certo che il tempo ci darà ragione".