Lavoro: da domani a Roma ‘FareTurismo’, mille colloqui di selezione

Roma, 13 mar. (Labitalia) - Conto alla rovescia per 'FareTurismo', manifestazione ideata e organizzata dalla Leader srl, che si apre domani, fino a venerdì 16 marzo, a Roma, presso il Salone delle Fontane all'Eur. Un'opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo mondo - oltre mille i colloqui previsti - e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi. E' la 20ma edizione di un progetto itinerante: 11 volte a Salerno, 8 nella Capitale e 1 a Milano con il patrocinio di Expo. Sono previsti 35 espositori nel Salone: la Regione Lazio e Roma Capitale con le organizzazioni nazionali di categoria, gli enti bilaterali del turismo, le associazioni professionali, le agenzie per il lavoro e di web recruiting, che forniranno informazioni sulle opportunità occupazionali e sui percorsi da intraprendere per formarsi e lavorare nel turismo. Nei giorni 15 e 16 marzo, sarà possibile svolgere colloqui di selezione con 28 aziende turistiche: Alpitour World Hotels & Resorts - VOIhotels, Baglioni Hotels, Blastness, Blue Globe Hotels, Bluserena, Cronos Hotel Management, Forte Village Resort, Grand Hotel Via Veneto, Groupe Valadier, Hilton Lake Como, Hilton Molino Stucky Venice, Hilton Rome Airport, Hospitality 4 You Hotels & Resorts, Hotel Eden, Hotel Invest Italiana Group, Hotel Volver, I Grandi Viaggi, Ldc Rome Hotels, Meliá Hotels International, NH Italia, Randstad, Rome Cavalieri - A Waldorf Astoria Resort, Roscioli Hotels, Royal Group Hotels & Resorts, Sheraton Parco de' Medici Rome Hotel, Tcl, TH Resorts, Veratour. Saranno 1.000 i colloqui di selezione per 200 figure ricercate: accounting data entry, animatori di contatto e per bambini, assistant revenue manager, assistente bagnanti/pool attendant, bagnini, barman e baristi, bell attendant/facchino, camerieri di sala e ai piani, chef, chef e commis de partie, chef e commis de rang, concierge, direttore e vice direttore di struttura alberghiera, economi, food&beverage manager, front office manager, guest relation agent, housekeeping manager, istruttori sportivi (canoa, vela, windsurf, tennis, fitness, tiro con l'arco, scherma), lifestyle agent, macellai, maitre, night auditor, operaio/manutentore, pasticceri, pizzaioli, receptionist, responsabili breakfast/bar/sala, restaurant manager, revenue e reservation manager, sales assistant, sales manager, sistemista It, spa receptionist, tecnici dello spettacolo (costumiste, scenografi, coreografi, tecnici audio/luci, musicisti/cantanti pianobar). E ancora: addetti: commerciale, ufficio finance, booking, boutique, portineria, traffico/escursioni, centro congressi, lavanderia/guardaroba. Sarà possibile svolgere colloqui anche per stage e tirocini nei reparti: amministrazione, booking office, commerciale, cucina, digital marketing, food&beverage, front office/ricevimento, online distribution specialist, organizzazione eventi, revenue management, risorse umane, sala/bar, sales&marketing. Oltre ai Villaggi turistici all'estero, le sedi di lavoro per cui si ricerca sono in tutta Italia: Roma, Milano, Firenze, Napoli, Venezia, Genova, Sorrento, Taormina, Como, Nola, Borca di Cadore, Civitavecchia, Porto Santo Stefano, Torciano, Punta Ala e in Abruzzo, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria. Si terranno 15 seminari di orientamento e di aggiornamento professionale a cura delle associazioni professionali e dei partner di FareTurismo (dalla formazione specifica per le guide turistiche al revenue management, dai consigli su come presentarsi al meglio alle aziende?e trovare lavoro nel turismo grazie ai social network?alla nuova direttiva Ue sui pacchetti turistici). E 3 i giorni di colloqui di orientamento con i centri per l'impiego, il Servizio Eures, Porta Futuro Lazio e l'Università europea di Roma. Oltre 50 tra Istituti professionali dei Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, Tecnici del turismo e Commerciali con indirizzo turistico con 2.500 studenti e 200 docenti provenienti da 9 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto), ai quali sono dedicate le presentazioni dell'offerta formativa post diploma (corsi Its, lauree triennali e magistrali) e post laurea (master di 1° e 2° livello), delle competenze emergenti e delle figure professionali con la testimonianza di manager dell'industria turistica, delle startup nel turismo. Si terranno anche incontri dei presidenti dei corsi di laurea in Turismo (Sistur) e dei dirigenti scolastici degli Istituti alberghieri (Renaia) e degli Istituti tecnici per il turismo (Renatur). Domani, mercoledì 14 marzo, alle ore 9,30, si svolgerà la Conferenza di apertura, coordinata da Ugo Picarelli, direttore di FareTurismo, con i saluti di Ignazio Abrignani, presidente Osservatorio parlamentare per il turismo, Anna Maria Zilli, presidente Re.Na.I.A., Valeria Gabrielli, presidente Re.Na.Tur., con gli interventi di Costanzo Jannotti Pecci, presidente Federterme e past president Federturismo Confindustria, Vittorio Messina, presidente Assoturismo Confesercenti, Tommaso Tanzilli, direttore generale Federalberghi Roma e Federalberghi Lazio, Francesco Tapinassi, dirigente Servizio II Politiche del Turismo - direzione generale Turismo Mibact; nell'ambito della Conferenza Maurizio Baldini, relazioni esterne Res Hospitality Business Developers, presenterà la ricerca 'Business intelligence nel turismo - dati e tecnologie per competere nel mercato globale'.