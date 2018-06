Lavoro: Bankitalia, in Sicilia disoccupazione al 21,5% nel 2017

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - In Sicilia il tasso disoccupazione in media nel 2017 è sceso di 0,6 punti percentuali, attestandosi al 21,5% rispetto a una media nazionale dell'11,2% . E' quanto emerge dal rapporto 'Economie regionali' di Bankitalia presentato oggi nella sede palermitana di via Cavour. Il tasso di attività per la popolazione tra i 15 e i 64 anni è leggermente aumentato, portandosi al 52% contro il 65,4% della media nazionale. Un dato positivo per i giovani è la continua riduzione dal 2014 dell'incidenza, tra le persone tra i 15 ei 34 anni, dei Neet, ovvero soggetti che non lavorano, non studiano e non seguono un corso di formazione. "Il valore però si mantiene su livelli elevati rispetto alla media nazionale: 40,9% contro il 25,5%".