Lavoro: assessore veneto, con Garanzia Giovani in 67mila hanno trovato occupazione (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - ?Uno sforzo organizzativo che non ha paragoni ? fa notare la Donazzan - perchè gli alti standard qualitativi della nostra Regione nella gestione delle politiche del lavoro, frutto di una forte e proficua collaborazione tra pubbico e privato e del coinvolgimento attivo dei Centri per l'Impiego, permettono di conseguire risposte concrete in tempi certi. Offriamo volentieri al Ministro Di Maio il know-how del modello Veneto di gestione delle Politiche del Lavoro: l'occasione giusta potrebbe essere il tavolo che sta per aprire con le Regioni e che crediamo potrà apportare buoni risultati" I giovani che hanno trovato lavoro dopo l'adesione sono complessivamente 67.148, il 64% degli iscritti, prevalentemente nei settori del turismo, dell'industria metalmeccanica e del commercio. Molti risultano tuttora occupati. Al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro, il 32% dei giovani occupati è stato assunto con contratto a tempo determinato, il 27% in apprendistato e il 20% con un contratto di somministrazione lavoro tramite agenzia. Il 12% dei giovani ha sottoscritto sin da subito un contratto a tempo indeterminato, mentre una quota marginale è stata interessata da altre tipologie contrattuali (lavoro intermittente, lavoro domestico, collaborazioni). A questi si aggiungono quanti potrebbero aver avviato un'attività di lavoro autonomo, svolto solo esperienze di tirocinio o trovato lavoro all'estero, casistiche che non sono oggetto del monitoraggio. "Le proiezioni sul Decreto Dignità che abbiamo fatto studiare a Veneto Lavoro potrebbero determinare difficoltà proprio per i contratti di inserimento: faccio riferimento in particolare alla diminuzione della durata massima dei contratti a tempo determinato, da 36 a 24 mesi. 3 anni sono un tempo né breve né lungo per far conoscere un giovane al proprio datore di lavoro e permette all'azienda di considerarlo non intercambiabile - conclude Donazzan ? e un anno in più o un meno ha più il sapore di un cambiamento estetico. Mi auguro si torni ai 36 mesi perché, dal nostro punto di osservazione, darebbe una stabilità nel riferimento normativo ai datori di lavoro ai quali chiediamo di accogliere, in particolare, i nostri giovani". Il report trimestrale di Garanzia Giovani Veneto, con dati aggiornati al 30 giugno 2018, è disponibile sul sito www.garanziagiovaniveneto.it.