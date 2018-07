Lavoro: Apindustria Vicenza, non si combatte così la precarietà (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - ?Ci si dimentica - prosegue Lorenzin - che perdurando in questi ultimi decenni un clima e normative non favorevole all'industria assisteremo sempre di più non a delocalizzazioni di aziende ma di ?singoli prodotti? che verranno riportati in Italia con costi nettamente inferiori e questo a danno dell'occupazione. ?Soltanto se si torna a parlare di prosperità - chiude Lorenzin - e si garantiscono condizioni di sviluppo e di stabilità nella crescita si può parlare di creazione di nuovi posti di lavoro?. Sul decreto in oggetto Apindustria Confimi Vicenza si augura poi che "lo Split Payment venga rivisto e tolto per tutti non soltanto per i professionisti, visto che le imprese maturano nei confronti dello Stato crediti Iva non agevolmente recuperabili facendo nascere problemi finanziari e di liquidità. Per quanto riguarda lo spesometro, positiva l'unificazione a una sola scadenza annuale di quello relativo al 2018: è una nostra richiesta da almeno due anni, almeno su questo è prevalso il buon senso?.