Lavoro: Apindustria Vicenza, non si combatte così la precarietà (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Quindi doppia penalizzazione: causali + contingente = un ritorno al passato che scoraggerà le imprese dal fare assunzioni visto il rischio più che probabile di contenziosi. Si pensi che, per giustificare il termine di un tempo determinato oltre i primi 12 mesi, dovranno essere indicate ?esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività? dell'azienda; quindi posso assumere a termine solo se mi è andato a fuoco lo stabilimento?", sottolinea. "Anche la Somministrazione di lavoro tramite agenzie viene devastata: causali giustificatrici anche in questo caso e obbligo di osservare lo ?stop and go?, ossia i 10 o 20 giorni di stacco tra una missione e l'altra del lavoratore somministrato", stigmatizza. "Naturalmente la beffa è che tutto questo vale solo per i datori di lavoro privati, mentre il pubblico potrà continuare a usare l'elasticità che si è tolta alle imprese. Ben venga poi penalizzare chi delocalizza - continua Lorenzin - anche se giova ricordare che sono soprattutto le grandi imprese a farlo e che in Italia rappresentano lo 0,1% del tessuto economico".