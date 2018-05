Lancia figlia dal ponte su A14

Chieti, 20 mag. (AdnKronos) - Un uomo ha gettato la figlia da un ponte sulla A14 e ora minaccia di suicidarsi. Accade a Francavilla, nel chietino. Sul posto la polizia stradale. L'uomo non permette ai soccorritori di avvicinarsi, minacciando di togliersi la vita. La figlia, dalle primissime informazioni, sarebbe una ragazzina di 13-14 anni. I soccorritori non sarebbero ancora riusciti a raggiungere la ragazzina, lanciata da un'altezza pari a una cinquantina di metri. L'uomo non consente ai soccorritori di avvicinarsi, minacciando il suicidio. Sempre secondo indiscrezioni, si legge su pescarapost.it, la moglie del protagonista della vicenda avrebbe subito un incidente questa mattina a Chieti e, dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni, è morta. Inizialmente si era pensato a un tentativo di suicidio della donna ma, alla luce di quanto sta avvenendo, i fatti potrebbero essere andati in maniera differente.