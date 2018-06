Kluivert alla Roma, è ufficiale

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - La Roma ufficializza l'ingaggio di . Il club giallorosso "ha acquistato a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore olandese, dall'AFC Ajax, a fronte di un corrispettivo fisso di 17,25 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi", spiega la società in una nota. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, la Roma "riconoscerà all'Ajax un importo pari al 10% del valore eccedente i 25 milioni di euro del prezzo di cessione, fino ad un massimo di 4 milioni di euro. Con Kluivert è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023". "Sono molto felice. Sono in un club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato l'attaccante olandese nella sua prima intervista in giallorosso. "Credo che la Roma sia la squadra ideale per la mia crescita, che mi permetterà di giocare ad altissimi livelli. Penso di poter fare belle cose qui". Kluivert, figlio dell'ex calciatore tra le altre di Ajax, Milan e Barcellona Patrick, ha collezionato 30 presenze e 10 reti nell'ultima Eredivisie. Esterno offensivo sinistro, il nuovo calciatore giallorosso sa ricoprire anche il ruolo di esterno destro e di centrale. "Credo che Justin sia uno dei più luminosi talenti del calcio europeo", ha dichiarato Monchi. "Per questo motivo non è stato facile portarlo a Trigoria a causa della concorrenza di molti club. Ma Kluivert ha visto nella Roma la società ideale per continuare a crescere e sviluppare le sue enormi potenzialità". Prodotto del settore giovanile dell'Ajax, Kluivert ha fatto il suo esordio da professionista nella seconda squadra del club di Amsterdam (Jong Ajax) a 17 anni nel settembre del 2016. Nel gennaio successivo è stato promosso in prima squadra e ha segnato il suo primo gol in Eredivisie due mesi dopo. Sempre nel 2016-17 ha preso parte al cammino dell'Ajax verso la finale di Europa League, pur non venendo impiegato nella sfida contro il Manchester United. Nella stagione da poco conclusa, ha guadagnato il posto da titolare e ha segnato la sua prima tripletta a novembre, nella vittoria per 5-1 sul Roda JC. In totale nell'Ajax, Kluivert ha giocato 56 partite e ha segnato 13 reti. Nel mese di marzo ha anche esordito nella nazionale maggiore olandese nell'amichevole vinta per 3-0 sul Portogallo. Precedentemente aveva giocato in tutte le selezioni giovanili degli Oranje, dalla Under 15 alla Under 21.