Italo: con orario estivo nuove città nel network e nuove frequenze

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Da domenica scorsa è partito il nuovo orario estivo di Italo, che vede nuove città entrare nel network, nuove frequenze a disposizione dei viaggiatori e i nuovissimi Italo EVO correre lungo le principali linee ferroviarie del Paese. Grazie alla consegna dei primi 12 dei 17 Italo EVO infatti la società ha modo di ampliare ancora il proprio network, introducendo nuove fermate nelle stazioni di Bolzano, Trento e Rovereto. Dal 1° agosto Italo connetterà queste città a Roma, Firenze, Bologna e Verona. Per partire Italo offrirà un servizio in partenza da Bolzano alle 6:41 (7:12 da Trento e 7:27 da Rovereto) che arriverà nella capitale alle 11:25. I viaggiatori che invece vorranno raggiungere queste nuove mete potranno partire da Roma alle 13:15 (con partenze intermedie da Firenze alle 14:54, da Bologna Centrale alle 15.33 e da Verona Porta Nuova alle 16:33) per arrivare a Rovereto alle 17:10, a Trento alle 17:24 e a Bolzano alle 18. Visitare le bellezze locali come il Duomo o la Vecchia Parrocchiale di Gries a Bolzano, la Cattedrale di San Vigilio o il Palazzo delle Albere a Trento, Piazza delle Erbe o il Santuario della Madonna del Monte a Rovereto, sarà così più semplice per tutti i viaggiatori che potranno utilizzare Italo per raggiungere in massimo comfort queste località.