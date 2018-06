Italo: con orario estivo nuove città nel network e nuove frequenze (2)

(AdnKronos) - I nuovi treni hanno dato modo a Italo anche di correre lungo la trasversale del nord est Torino-Milano-Venezia (con fermate intermedie a Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova e Mestre). Il servizio è partito il 1° maggio con 10 corse giornaliere e dal 10 giugno, con il nuovo orario, introdotti 4 nuovi servizi in questa tratta: 2 da Milano con partenza alle 8:34 e 16:34 (arrivo a Venezia Santa Lucia alle 10:59 e 19:05) e 2 da Venezia in partenza alle 12:01 e 20:01 (arrivo a Milano Centrale 14:25 e 22:26). Sono 8 invece i collegamenti fra le città di Torino e Venezia. Grazie a questi nuovi orari i viaggiatori Italo hanno ancora più scelta a disposizione, programmando al meglio i propri spostamenti. Tante poi le novità riguardanti la città di Napoli ed il resto del network Italo. Crescono i collegamenti fra il capoluogo campano e Milano, dal 10 giugno 3 nuovi servizi per un totale di 30 collegamenti quotidiani: una nuova partenza da Napoli alle 6.15 con arrivo a Milano Centrale alle 11.15; viceversa 2 nuove partenze da Milano alle 14.35 e 19.15 con arrivo a Napoli Centrale alle 19.25 e 23.31. Novità anche per quanto riguarda la tratta Napoli ? Reggio Emilia: 2 nuove corse per un totale di 22 viaggi al giorno; una nuova partenza da Reggio Emilia alle 15.23 con arrivo a Napoli Centrale alle 19.25 e viceversa in prima mattinata da Napoli una nuova partenza alle 6.15 con arrivo a Reggio Emilia nella stazione AV Mediopadana alle 10.22. C'è poi la Napoli ? Brescia: 2 partenze da Brescia alle 6.27 e 17.27 con arrivo a Napoli Centrale alle 11.45 e 22.45; viceversa, ultimissima novità dal 10 Giugno, nuova partenza da Napoli alle 17.48 con arrivo a Brescia alle 23.16. Istituite poi 4 nuove partenze che collegano Roma e Napoli: 2 nuove partenze da Roma alle 18.15 e 22.24 con arrivo a Napoli Centrale alle 19.25 e 23.31, mentre per chi vuole raggiungere la Capitale due nuove partenze da Napoli alle 06.15 e alle 17.48 con arrivo a Roma Termini alle 07.25 e alle 18.58. Nuovi orari dunque studiati per le esigenze delle diverse tipologie di viaggiatori, dal business man al viaggiatore leisure.