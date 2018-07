Invitalia: Tesauro, con Bilancio sociale trasparenza su nostro operato

Roma, 25 lug. (Labitalia) - "Il Bilancio sociale è uno strumento che l'Agenzia fa per raccontare al pubblico e a tutti gli stakeholder in modo trasparente tutto quello che abbiamo fatto non solo in termini economici e finanziari ma anche per misurare l'aspetto sociale". Così il presidente di Invitalia, Claudio Tesauro, alla presentazione del Bilancio sociale 2017 dell'Agenzia, a Roma. "E racconta -continua Tesauro- di un'agenzia che cresce, che lo fa in maniera efficiente ed efficace, che migliora la sua capacità di intervento, di sostegno alle amministrazioni pubbliche, ai giovani imprenditori. Ma che ha anche un'attenzione particolare ai suoi dipendenti, alla loro crescita, al loro benessere, al welfare. E che utilizza strumenti legislativi per offrire ai dipendenti soluzioni che migliorino la necessità di coniugare la vita privata con una vita lavorativa. Secondo me racconta -conclude Tesauro- di un'Agenzia che oggi ha un ruolo centrale nel Paese e che se continua su questa strada saprà mantenerlo anche in futuro". All'evento di presentazione sono intervenute anche due imprese a vocazione sociale sostenute da Invitalia. Si tratta di Donapp, startup romana che ha creato una piattaforma digitale per fare beneficenza a costo zero, attraverso gli acquisti. E di Autism Aid, onlus napoletana che offre alle persone affette da autismo una fruizione innovativa 'ad hoc' del patrimonio storico-artistico della città.