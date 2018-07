Invitalia: Arcuri, in 2017 creati 20mila nuovi posti di lavoro

Roma, 25 lug. (Labitalia) - "Il Bilancio sociale racconta in una modalità innovativa e comprensibile i risultati che l'azione dell'Agenzia per lo sviluppo produce nei settori, nei territori, tra i cittadini, tra le persone che hanno con essa interagito lo scorso anno. Otto miliardi di investimenti attivati, 20mila nuovi posti di lavoro, 450 startup, 100 gare per la realizzazione di opere pubbliche". Così Domenico Arcuri, ad di Invitalia, alla presentazione del Bilancio sociale 2017 dell'Agenzia. "E' un resoconto dovuto e necessario -continua Arcuri- perché in una stagione in cui le parole 'crescono' ci sia anche qualche cosa che non sia raccontata ma effettuata e che resti!". "Nel Bilancio -spiega ancora Arcuri- raccontiamo come Invitalia mette in pratica in modo etico il ruolo di Agenzia per lo sviluppo: non solo numeri, che sono in netta crescita rispetto all'anno precedente, ma anche azioni responsabili, come dimezzare i tempi delle procedure di gara negli appalti pubblici e ridurre del 36% le istruttorie per concedere i finanziamenti. I risultati positivi ci incoraggiano a rafforzare la nostra azione al fianco del governo per favorire lo sviluppo e per creare migliori condizioni di crescita?.