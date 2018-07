Invitalia, 40 mln agevolazioni a 4 aziende per innovazione e sviluppo

Roma, 12 lug. (Labitalia) - Invitalia Spa, l'Agenzia per lo sviluppo del Paese, ha deliberato quattro nuovi contratti di sviluppo per un totale di 40,5 milioni di euro di agevolazioni, di cui 20,5 a fondo perduto. Di rilievo è l'impatto occupazionale previsto: 177 i nuovi posti di lavoro e 303 i confermati. Le agevolazioni consentiranno di avviare una serie d'investimenti per il rinnovo tecnologico, l'incremento e l'efficienza energetica e per la riduzione dell'impatto ambientale su tutto il territorio nazionale: da Caserta e Avellino, dove sarà sviluppata componentistica in alluminio per il settore automotive, a Rovigo, dove la Cargill Srl svilupperà processi innovativi nel settore alimentare. E ancora: da Potenza, con il nuovo polo motoristico aeronautico, allo stabilimento dell'Agla Power a Sant'Ambrogio di Torino, dove le agevolazioni consentiranno di sviluppare ulteriormente la ricerca per innovare i prodotti destinati alle più grandi case automobilistiche mondiali: Jaguar, Audi, Fiat, alla General Motors, alla Maserati. Diventano così 126 le aziende italiane che hanno usufruito del supporto, anche strategico, di Invitalia Spa attraverso i contratti di sviluppo (Cds), per un totale di 5 miliardi di investimenti attivati e di circa 67.500 i posti di lavoro creati o salvaguardati. Con il Cds, Invitalia Spa sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale. Il Cds favorisce la realizzazione di programmi strategici e innovativi per rafforzare la struttura produttiva del Paese attraendo anche investimenti esteri. L'investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro. Solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni di euro. Invitalia gestisce il contratto di sviluppo: riceve le domande, valuta i progetti, concede ed eroga le agevolazioni.