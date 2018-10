Intesa Spaolo: nei primi sei mesi erogati 3,7 mld a imprese e famiglie del Triveneto

Padova, 4 ott. (AdnKronos) - ?Intesa Sanpaolo pone una specifica attenzione alle iniziative di green finance, grazie allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e al finanziamento di progetti in tema di energie rinnovabili ed efficienza energetica. Nel 2017 le erogazioni del Gruppo a livello nazionale con finalità green sono state pari a circa 1,3 miliardi di euro. A giugno 2017 Intesa Sanpaolo è stata la prima banca italiana che ha lanciato un Green Bond di 500 milioni con scadenza a 5 anni per il finanziamento di progetti di sostenibilità ambientale e climatica, con un volume di ordini pari a oltre 2 miliardi. ? ha dichiarato Renzo Simonato, direttore regionale Veneto Trentino AA e Friuli VG di Intesa Sanpaolo - La nostra missione è quella di essere banca per l'economia reale al servizio della crescita, che crede e investe nelle imprese e nelle famiglie. Nei primi sei mesi di quest'anno Intesa Sanpaolo ha erogato a famiglie e imprese del Triveneto circa 3,7 miliardi di euro.?