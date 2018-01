Internet: Mattarella, fake news sempre esistite, usare bene web e stop odio

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "Le false notizie ci sono sempre state", il problema è quindi educare ad un uso coretto del web e contrastare le campagne di odio. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale dieci giovani protagonisti -con grande seguito tra i ragazzi- del mondo del web. "Le false notizie -ha ricordato il Capo dello Stato- ci sono sempre state, in ogni stagione, non nascono oggi: l'inganno, le falsità le menzogne hanno sempre purtroppo accompagnato l'umanità". E riferendosi alla recente celebrazione della Giornata della Memoria, Mattarella ha ricordato "un esempio su tutti: le falsità e i pregiudizi nei confronti degli Ebrei". "Non è che siano nate con il web le fake news, ci sono sempre state. Con il web si moltiplica la diffusione, come ogni strumento che la scienza consente all'umanità, può essere utilizzato bene o male ma dipende da chi lo utilizza".