Intermarine: varata l’unità della Marina Militare ‘Angelo Cabrini’ (2)

(AdnKronos) - "Nave Cabrini è un ulteriore esempio delle notevoli capacità e della elevatissima professionalità della nostra industria nazionale intesa nel suo complesso di gruppi industriali maggiori e di piccole e medie imprese", ha affermato l'Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. "Si tratta del frutto della produttività del sistema Paese: un prodotto che, al pari di altri, caratterizza il cosiddetto Made in Italy famoso e apprezzato in tutto il mondo", ha aggiunto. "Intermarine ha maturato negli anni una solida esperienza e conoscenza delle problematiche relative alla progettazione e alla costruzione di navi militari con requisiti operativi molto stringenti", ha dichiarato Livio Corghi, amministratore delegato di Intermarine. "Ci siamo imposti sul mercato internazionale grazie all'ottima reputazione guadagnata con la fornitura alle più prestigiose Marine Militari mondiali di navi speciali, in particolare i cacciamine. Lavorare con la nostra Marina Militare è sicuramente motivo di grande orgoglio e soddisfazione". La commessa, che è stata affidata dalla Marina Militare a Intermarine a fine 2016 per un ammontare totale di 40 milioni di euro, prevede la realizzazione di una seconda Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocita, il cui varo è previsto nel prossimo futuro. Nel frattempo Intermarine proseguirà presso il cantiere di Messina le attività di allestimento della 'Angelo Cabrini', la cui consegna è prevista ad aprile 2019.