Infrastrutture: Toninelli, in Emilia Romagna 325,8 mln in contratto Anas

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - La manutenzione e la messa in sicurezza delle strade esistenti è "la priorità di questo ministero" e per la Regione Emilia-Romagna, nel contratto di programma Anas 2016-2020 risultano finanziate opere per 325,87 milioni di euro e programmate 367,93 milioni di euro. A riferirlo è stato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo a un'interrogazione al question time alla Camera. In particolare, sul nodo autostradale di Bologna, ha detto Toninelli, "al fine di ottimizzare le risorse pubbliche con il maggior vantaggio per i cittadini, come già comunicato agli enti territoriali interessati, la Conferenza dei servizi inizialmente indetta per il 13 settembre 2018, è stata momentaneamente sospesa in quanto è stato chiesto ad Autostrade per l'Italia un approfondimento su varie ipotesi progettuali alternative. Lo studio doveva essere inviato al Ministero nella seconda settimana di settembre ma ha subito un ritardo in conseguenza del lavoro dovuto al crollo del ponte Morandi di Genova che vede coinvolta Autostrade per l'Italia". Per quanto riguarda la Bretella autostradale di Campogalliano-Sassuolo, "confermo - ha detto Toninelli - che la Struttura Tecnica di Missione è al lavoro con metodologie operative obiettive e che nell'analisi si terrà senz'altro conto della situazione di contesto, dei vincoli e delle concrete possibilità circa la realizzazione delle opere oggetto di esame".