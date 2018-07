Infrastrutture: Toninelli ad Ambasciatore Usa, favorire presenza imprese italiane (2)

(AdnKronos) - Durante l'incontro con l'ambasciatore Usa, il Ministro Toninelli ha annunciato di voler promuovere un Tavolo di cooperazione tra Italia e Stati Uniti, per incoraggiare e favorire, in particolar modo, la maggiore presenza delle nostre imprese negli Usa, così che possano offrire al Paese guidato da Trump la propria esperienza e le proprie capacità al servizio dello sviluppo delle infrastrutture. Il Ministro ha, a tal proposito, ricordato come le aziende italiane che già oggi lavorano negli Stati Uniti, siano molto apprezzate, per esempio Ferrovie dello Stato, e impegnate nella realizzazione di significativi progetti.