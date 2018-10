Infrastrutture: in Consiglio Regione Lombardia audizione vertici

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - L'iter procedurale ed esecutivo e il quadro economico e finanziario di Pedemontana sono stati oggi al centro di un confronto nella seduta congiunta della commissione Territorio e Infrastrutture e della commissione Bilancio del Consiglio regionale della Lombardia, che hanno ricevuto in audizione i vertici di Cal, Autostrada Pedemontana Lombarda e Milano-Serravalle-Milano Tangenziali. Erano presenti l'amministratore delegato di Cal, Gianantonio Arnoldi, accompagnato dal direttore generale Giacomo Melis, la presidente di Milano Serravalle?Milano Tangenziali, Maura Carta, e il presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, Andrea Mentasti. Era presente anche l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Claudia Terzi. ?Come immaginavo, la gratuità delle tangenzialine di Varese e Como, sembra non essere economicamente sostenibile ? ha dichiarato Angelo Palumbo (Forza Italia), presidente della Commissione Territorio e Infrastrutture- ma ho proposto ai vertici di Pedemontana di effettuare degli studi per simulare l'impatto economico di una rimodulazione del pedaggio della tratta già esistente (A36 Cassano Magnago ? Lentate sul Seveso). E' necessario, infatti, diminuire i costi per i cittadini che quotidianamente percorrono le tratte interessate, non dimenticando però i bilanci. Una rimodulazione delle tariffe, comporterebbe in automatico un aumento del numero di utenti. In quest'ottica sarebbe salvaguardata la sostenibilità economica del progetto e ne trarrebbero beneficio anche molti cittadini ed imprese. Esprimo soddisfazione per le dichiarazioni dei vertici di Pedemontana che ci hanno assicurato che questi studi verranno a breve effettuati. Non appena saranno nelle nostra disponibilità, valuteremo la strada migliore da percorrere?. Per Palumbo "è inoltre fondamentale ribadire il pieno sostegno alla conclusione del progetto Pedemontana fino a Bergamo (tratte B2, C e D), così da collegare definitivamente e in maniera diretta il nord ovest e il nord est della Lombardia. Cittadini e imprese attendono ormai tutto ciò già da troppo tempo. Come ha sottolineato l'assessore Claudia Terzi, Regione Lombardia crede nel progetto ed è determinata nel fare tutto il possibile per un esito positivo dei lavori?.