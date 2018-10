Infrastrutture: in Consiglio Regione Lombardia audizione vertici (2)

(AdnKronos) - "Dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova ?ha evidenziato la presidente della Commissione Bilancio Silvia Sardone (Gruppo Misto)- è stato importante avere rassicurazioni non solo dal punto di vista economico ma anche per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture da parte di Serravalle e Pedemontana. Le due società hanno spiegato di aver usato uno specifico software per i controlli e i monitoraggi e di non aver riscontrato situazioni di criticità in nessuna struttura, oltre ad aver programmato degli interventi di manutenzione. Era fondamentale conoscere lo stato delle infrastrutture lombarde per evitare il rischio di eventuali altre tragedie". Il vice presidente della commissione Trasporti e Infrastrutture Andrea Monti (Lega) ha sottolineato come si sia trattato ?di un incontro proficuo, dove sono emerse note positive. In primo luogo i conti della società stanno migliorando, aumentano i ricavi e diminuiscono le perdite d'esercizio. Inoltre il nuovo presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda Andrea Mentasti si è detto fiducioso per quanto concerne il contenzioso in corso con Strabag, che potrebbe risolversi in modo positivo per il gestore di Pedemontana, addirittura portando risorse nelle casse della società. Restano sul tavolo anche delle questioni negative ?ha detto Monti- che ho voluto porre in evidenza e su cui ho riscontrato disponibilità da parte dei soggetti interessati". I pedaggi attuali, ha continuato, "vanno rimodulati verso il basso, proprio per rendere meno gravoso l'uso dell'infrastruttura ai cittadini lombardi. Dopodiché risulta fondamentale porre un'attenzione particolare per quanto riguarda la B2, che ha la peculiarità di sovrapporsi con la Milano ? Meda. La società ci dica quanto denaro pubblico sarà necessario per attivare formule di gratuità della tratta. Il dato ineludibile ? ha concluso Andrea Monti ? resta comunque uno: pensare di aprire la B2 con gli attuali pedaggi è fuori discussione?.