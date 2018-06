Infrastrutture: Delrio, non fermare opere quasi finite, non è anno 0

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Il neo ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli? "Lo giudicheremo dai fatti. Ma non si dica che si parte con l'analisi costi-benefici, oggi non è l'anno zero. Noi abbiamo fatto più di 40 miliardi di revisione". Così l'ex ministro e attuale capogruppo dem alla Camera Graziano Delrio ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital. "Il Mose è completato al 95%, non possiamo fermare un'opera quasi finita", mentre sulla Tav "Toninelli ha il dossier sul tavolo: deve decidere se interrompere i lavori per il tunnel", rinunciando così "ai fondi che arrivano dall'Europa e un progetto di sviluppo sostenibile".