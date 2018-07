Infortuni: vittima incidente Palazzo Reale era assistente storico Bonalumi

Milano, 9 lug. (AdnKronos) - L'uomo che questa mattina a Milano ha perso la vita dopo essere caduto da una scala mentre lavorava all'allestimento di una mostra a Palazzo Reale si chiamava Luca Lovati ed era un assistente storico di Agostino Bonalumi. La conferma in una nota diffusa da Palazzo Marino. Sessantanove anni, restauratore, allievo e assistente storico del pittore, l'uomo era salito sulla scala per intervenire su una delle opere che avrebbero dovuto essere esposte alla mostra. "La dinamica dell'incidente- fa sapere l'amministrazione comunale milanese- sarà chiarita dalla Procura che ha assunto la direzione delle indagini". E intanto, in segno di lutto, l'inaugurazione di una mostra in programma per questo pomeriggio a Palazzo Reale è stata annullata.