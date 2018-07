Infortuni: Virzì (Ugl Sicilia), a Palermo emergenza sicurezza

Palermo, 14 lug. (AdnKronos) - ?E' emergenza sicurezza, il 2018 è l'anno record di morti bianche ed anche Palermo contribuisce in negativo a rendere interminabile una tremenda scia di morti sul lavoro". Così Filippo Virzì Portavoce dell'Ugl Sicilia. "Sicuramente gli inquirenti faranno chiarezza sull'ennesima tragedia, se qualcosa non ha funzionato come doveva, se poteva essere evitata o meno, sarà compito dei tecnici dell'Ispettorato del lavoro a stabilire se si è trattato di una tragica fatalità o non tutto è stato fatto secondo le regole, anche i controlli sulle certificazioni di sicurezza della bombola daranno le giuste risposte?, dice.