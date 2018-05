Infortuni: Venezia, domani presidio metalmeccanici a Consiglio regionale

Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - Sarà a Palazzo Ferro Fini, e non più a Palazzo Balbi, l'incontro dei sindacati dei metalmeccanici convocato per domani, martedì 22 maggio, con gli assessori alla Sanità e al Lavoro, Coletto e Donazzan, sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le richieste che Fim Fiom Uilm presenteranno alla Regione saranno sostenute e rafforzate da un nutritissimo presidio cui parteciperanno circa 400 delegati ed Rsu provenienti da tutto il Veneto. Fin dalla prima mattina delegati sindacali e responsabili alla sicurezza partiranno per Venezia dove daranno vita al corteo che si formerà dalle ore 9 a piazzale Roma. Alzando bandiere, cartelli e striscioni i lavoratori metalmeccanci si dirigeranno verso la sede del Consiglio regionale (dove per altro è all'ordine del giorno proprio per domani una proposta circa l'aumento degli ispettori dello Spisal), passando per campo Santa Margherita ed il ponte dell'Accademia.