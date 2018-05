Infortuni: Venezia, domani presidio metalmeccanici a Consiglio regionale (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Davanti a Palazzo Ferro Fini terranno il presidio che durerà fino alla fine dell'incontro (è previsto per le 10,30) al quale per Fim Fiom Uilm parteciperanno delegazioni guidate dai Segretari regionali Massimiliano Nobis, Luca Trevisan. Carlo Biasin. L'iniziativa di domani fa seguito allo sciopero regionale dei metalmeccanici di 2 ore (4 nella provincia di Padova) tenutosi venerdì scorso che ha registrato altissime adesioni, a dimostrazione di quanto sia sentito il tema della sicurezza all'interno delle fabbriche. Un tema che i sindacati dei metalmeccanici regionali hanno sollevato da tempo e su cui hanno elaborato un documento di richieste specifico per la categoria, varato al termine dell'assemblea generale degli Rls ed Rsu del 22 marzo. Richieste che ora presenteranno alla regione per quanto di sua competenza.