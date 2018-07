Infortuni: schiacciato da lastra, muore geometra nel Bresciano

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Infortunio mortale sul lavoro: la vittima, di origine bergamasca, stava lavorando in un cantiere nel Bresciano, aperto per la realizzazione di una nuova area commerciale a Lonato del Garda. "Marino Cucchi geometra di 59 anni, dipendente da più di vent'anni della ditta Serio Prefabbricati di Romano di Lombardia, ha perso la vita ieri mentre era impegnato a delle verifiche sui manufatti nel cantiere", rendono noto i sindacati. In attesa degli accertamenti, per definire le responsabilità e le dinamiche esatte dell'accaduto, "riteniamo incomprensibile che una lastra di peso cosi importante ceda provocando la morte di Marino". Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil di Bergamo e Brescia, oltre a esprimere la propria vicinanza alla famiglia della vittima, "ritengono necessario che in grandi cantieri, come quello di Lonato del Garda, dove si movimentano strutture di dimensioni importanti, vengano applicate tutte le corrette procedure al fine di evitare situazioni cosi drammatiche". Per le sigle sindacali, "L'impegno di tutti, deve essere quello di lavorare in modo serio e professionale e nel rispetto delle regole in materia di sicurezza, in sinergia con gli enti paritetici dell'edilizia preposti alla formazione e prevenzione, in modo che tragedie come quella di Marino non accadano".