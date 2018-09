Infortuni: Milano, manovra muletto, operaio si ferisce gravemente a braccio

Milano, 25 set. (AdnKronos) - Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente accaduto mentre manovrava un carrello elevatore, all'interno del magazzino di una ditta di Cerro al Lambro, alle porte di Milano. Dalle prime informazioni, sembra che l'uomo stesse caricando del materiale quando, per cause ancora da chiarire, una delle pale del muletto si è conficcata nel braccio, all'altezza del gomito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.