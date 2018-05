Infortuni: in Veneto domani due ore di sciopero dei metalmeccanici

Padova, 17 mag. (AdnKronos) - Domani i metalmeccanici del Veneto si fermano per due ore, lo sciopero sarà esteso a 4 ore nella provincia di Padova, dove è anche previsto un presidio davanti alle Acciaierie Venete. "Il gravissimo incidente accaduto domenica alle Acciaierie Venete di Padova nel quale sono rimasti coinvolti quattro lavoratori, due dei quali tutt'ora in gravissime condizioni, ripropone con drammaticità il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo ormai in presenza di una interminabile catena di morti sul lavoro che in questi mesi ha funestato il Veneto e il paese che occorre fermare al più presto per garantire a tutti i lavoratori e in tutti i luoghi di lavoro il diritto alla salute e alla sicurezza", sottolineano in una nota Fim, Fiom e Uilm del Veneto "Le aziende metalmeccaniche, e in particolare quelle del comparto siderurgico dove si riscontra dai dati Inail un aumento degli infortuni gravi e mortali, devono investire maggiormente sulla prevenzione, sia dal punto di vista delle infrastrutture, spazi di lavoro e impianti, sia sull'organizzazione del lavoro, sulla condizione di lavoro e di sicurezza nei processi produttivi", spiegano.