Infortuni: in Veneto domani due ore di sciopero dei metalmeccanici (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La ripresa economica sta alzano drammaticamente il rischio infortuni con l'allungamento degli orari di lavoro contrattuali e di legge, i ritardi nelle manutenzioni degli impianti, il ricorso sempre più spinto all'appalto e al sub appalto. Siamo inoltre in presenza della continua riduzione dei costi di produzione da parte delle imprese attraverso il taglio degli investimenti, della formazione del personale e delle azioni preventive degli infortuni nei luoghi di lavoro - denunciano - Scelte sbagliate dato che l'aumento della produttività si recupera solo con gli investimenti, con la valorizzazione delle professionalità e con modelli organizzativi partecipativi". "Per contrastare questa grave situazione occorre anche rafforzare i controlli e la prevenzione da parte degli organi di vigilanza, impegnare la Regione Veneto a destinare maggiori risorse per rendere più qualificata ed efficace l'azione dello Spisal sui luoghi di lavoro, assumere nuovi ispettori del lavoro per superare le attuali carenze di organico. Di tutto questo, della drammatica situazione in categoria, vogliamo discutere con precise proposte al tavolo regionale con l'Assessore al Lavoro, Elena Donazzan con l'Assessore alla Sanità Luca Coletto e con lo Spisal regionale il prossimo il 22 maggio prossimo a Palazzo Balbi - sede della Regione. Resta perciò confermato il presidio a Venezia dei delegati RSU e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di Fim, Fiom e Uilm", concludono.