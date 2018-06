Roma, 14 giu. (AdnKronos) - ?Informativa Luigi Di Maio chiacchiere e distintivo. Uno spot su come creare occupazione, reddito cittadinanza, riforma centri per l'impiego. Nulla su sicurezza nei posti di lavoro, se non una stoccata sulla sua assenza nelle imprese gestite dallo Stato. Zero proposte?. Lo scrive su Twitter Maria Stella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.