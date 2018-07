Infortuni: Fontana, in prima linea per sicurezza in luoghi di lavoro

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Ho contattato il sindaco di Limbiate, comune in cui viveva l'uomo che questa mattina ha perso la vita a Cesano Maderno per un incidente sul lavoro, chiedendogli di esprimere alla sua comunità tutta la vicinanza e il cordoglio di Regione Lombardia. Vicinanza che va soprattutto ai suoi cari colpiti da un lutto e da un dolore immenso". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, comunicando di aver telefonato al sindaco Antonio Romeo dopo l'incidente che oggi ha coinvolto un proprio concittadino in una cartiera della Brianza. "Fin dal primo giorno del mio mandato siamo in prima linea per garantire sicurezza nei luoghi di lavoro. Non a caso abbiamo chiesto al Ministero della Salute che gli oltre 8 milioni recuperati dalle sanzioni comminate alle imprese per inadempienze vengano destinati a interventi straordinari, come l'assunzione di 40 tecnici della Prevenzione per incrementare il numero dei controlli sul campo", ha concluso.