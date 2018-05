Infortuni: crolla impalcatura, ferito operaio a Palermo (2)

(AdnKronos) - Si trova ancora al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo l'operaio rimasto ferito stamani nel crollo di un'impalcatura in via Domenico Lo Faso. L'uomo, F.E.L., che ha 27 anni e non 40 come riferito inizialmente dagli uomini della Polizia municipale, ha riportato un trauma toracico, ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, l'impalcatura su cui si trovava ha ceduto e il 27enne è precipitato da un'altezza di cinque metri. Un volo 'attutito' da un'auto parcheggiata sotto la struttura, su cui l'operaio si è schiantato. Nella caduta gli è finito addosso un bidone di circa 20 litri di vernice che lo ha ricoperto interamente e che ha imbrattato anche altre auto in sosta. I medici del pronto soccorso sono immediatamente intervenuti per ripulire il giovane operaio della sostanza tossica. Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale e i vigili del fuoco. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.