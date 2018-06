Infortuni: Anmil, bene attenzione Di Maio

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "Non possiamo che esprimere pieno compiacimento per l'attenzione e le parole espresse dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio nel corso dell'odierna informativa tenuta al Parlamento nell'Aula del Senato, all'indomani della presentazione della Relazione annuale Inail 2017, in cui è tornato a parlare di infortuni sul lavoro ribadendo la sua forte preoccupazione di fronte alla gravità del fenomeno, ricordando gli oltre 300 lavoratori che hanno perso la vita dall'inizio del 2018". Ad affermarlo in una nota è il presidente nazionale Anmil, Franco Bettoni che lo ha salutato proprio ieri al termine della presentazione. "Un bollettino di guerra - sottolinea il ministro- che prosegue dal 2017, nel corso del quale sono stati denunciati all'Inail 635.433 incidenti, in linea con quanto rilevato anche nel 2016". Ma ancor più, aggiunge Bettoni, "Di Maio ha toccato le nostre corde quando ha espresso profondo cordoglio per le vittime del lavoro e le loro famiglie, sottolineando come i lavoratori continuino a ?cadere come soldati su un campo di battaglia', restituendo così dignità a quegli incidenti che, nella migliore delle ipotesi, conquistano poche righe nelle pagine della cronaca locale".