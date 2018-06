Infortuni: Anmil, bene attenzione Di Maio (3)

(AdnKronos) - Nel solo 2017 gli infortuni sul lavoro hanno causato oltre 11 milioni di giornate lavorative perdute e anche per questo, prosegue Bettoni, "non possiamo che sottoscrivere le parole del Ministro sulla necessità di intervenire prima di tutto sullo sviluppo di una vera cultura della prevenzione, quella cultura che da sempre andiamo promuovendo a partire dai primi banchi di scuole, e che si può raggiungere solo con azioni concrete e continue di informazione, formazione e sensibilizzazione, ma che merita anche di valorizzare quelle realtà aziendali che investono in sicurezza e riservano alla tutela dei propri dipendenti la stessa attenzione verso il profitto e la crescita economica". "Ci auguriamo che da ora si lavori effettivamente per realizzare questi propositi - conclude Bettoni - e che a tutti i livelli di responsabilità si collabori affinché le tragedie quotidiane di cui la nostra Associazione è emblema per eccellenza, smettano di provocare drammi familiari di cui si ignora la gravità".