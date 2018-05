Infortuni: agricoltore a Sondrio muore schiacciato da crollo muretto

Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Un agricoltore di 59 anni è morto schiacciato da un muretto di sassi a Ponte di Valtellina, in provincia di Sondrio, questo pomeriggio. L'uomo era al lavoro in un campo privato, intento a tagliare una pianta ancorata a un muretto che gli è crollato addosso una volta reciso il tronco. Non è morto sul colpo, ma poco dopo all'ospedale di Sondrio. Al momento, spiegano i carabinieri di Sondrio, ci saranno altri accertamenti per valutare la responsabilità di terzi in merito a questioni di sicurezza.