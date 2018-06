Influenza: quest’anno si è vaccinato 15,3% italiani, 52,7% ‘over 65’

Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute) - La copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 2017-2018 è stata pari al 15,3%, nella stagione 2016-2017 si era attestata al 15,1%. E' la Sardegna la regione dove si è registrato il maggior numero di immunizzazioni (21,2%) mentre quello più basso spetta alla P.a. di Bolzano (8,6%). Le coperture negli 'over 65' sono passate dal 52,0% della stagione precedente al 52,7% dell'ultima rilevazione. Lo comunica il ministero della Salute, che diffonde i dati dell'Istituto superiore di sanità. "Per ridurre significativamente morbosità, complicanze e mortalità per influenza, è necessario raggiungere coperture vaccinali almeno del 75% nei gruppi di popolazione target, in particolare negli anziani con più di 65 anni e nei soggetti ad alto rischio di tutte le età", sottolineano gli esperti dell'Iss. A partire dalla stagione 2009-2010 si è osservato un drastico calo delle vaccinazioni antinfluenzali passando da una copertura del 65,6% al 48,6% registrato nella stagione 2014-2015. Dalla stagione 2015-16 l'andamento mostra un costante aumento della copertura vaccinale arrivando al 52,7% della stagione influenzale appena conclusa.