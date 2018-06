Influenza: esperti, scelta miope risparmiare su vaccini

Roma, 1 giu. (AdnKronos Salute) - La stagione influenzale 2017-2018, che ci siamo appena lasciati alle spalle è stata la peggiore in Italia degli ultimi 15 anni, con numeri da brivido: 8 milioni e 677 mila casi, 744 dei quali gravi, e ben 160 morti, tra cui 2 donne incinte. Un numero, quello dei decessi, triplo rispetto alla scorsa stagione. A questo 'annus horribilis' sul fronte influenza hanno contribuito diversi fattori: il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di copertura vaccinale fissati al 75%, e di quelli ottimali pari al 95%, e l'ampia e inattesa circolazione del virus B/Yamagata, che non era inserito nel vaccino stagionale trivalente e che ha colpito non solo come previsto i bambini, ma inaspettatamente anche adulti e anziani, rendendosi responsabile di oltre il 60% dei casi. Per questo gli esperti lanciano un appello ai decisori politici, in primis alle Regioni, a non risparmiare sui vaccini, ma a garantire la massima copertura attraverso l'utilizzo di quelli quadrivalenti. "Il problema dello scorso anno - spiega Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano - è stata la presenza di questo virus B/Yamagata non presente nei vaccini trivalenti in cui era stato scelto un alto stipite di tipo B. Oggi però abbiamo però abbiamo disponibilità di vaccini cosiddetti quadrivalenti, che hanno un ombrello più ampio e che possono quindi darci più sicurezza sulla massima copertura anche rispetto a situazioni inattese come quella della scorsa stagione. Oms e Agenzia europea per la salute hanno già rilanciato l'esigenza di dare priorità ai vaccini quadrivalenti, che contengono i due virus di tipo A e le due famiglie di virus B. Soprattutto per i giovani e i giovani adulti, così come per i bambini che sono i principali diffusori della malattia, deve essere considerata la scelta prioritaria". Anche perché c'è il rischio che "un soggetto che quest'anno ci era vaccinato con un vaccino trivalente, ma ha poi avuto la malattia dovuta al ceppo di virus B non presente nel vaccino - sottolinea Paolo Bonanni, docente di Igiene all'Università degli Studi di Firenze - potrebbe essere molto meno disposto a vaccinarci l'anno prossimo, perché avrà la sensazione di aver fatto inutilmente la vaccinazione che non è stata capace di proteggerlo". E non possiamo correre questo rischio. Ma la scelta dell'acquisto di un vaccino piuttosto che di un altro tipo passa per le decisioni di politica sanitaria, nazionale e locale, nelle quali - non è un mistero - anche il 'fattore costi' pesa molto. "Nella scorsa stagione influenzale - evidenzia Bonanni - le politiche vaccinali delle Regioni sono state diverse fra loro: alcune in maniera più avveduta hanno fatto una scelta sulla base del rischio e della maggiore copertura, quindi hanno comprato e distribuito il vaccino quadrivalente per le fasce d'età fino a 65-70 anni o il vaccino adiuvato per le fasce di età superiori, e altre Regioni, forse in maniera un po' miope, hanno continuato a utilizzare il vaccino trivalente, ingenerando così quella sensazione che il vaccino non possa coprire tutte le forme di influenza, proprio perché questo fenomeno, cosiddetto del 'mismatch' - cioè la mancata corrispondenza tra ceppi presenti nel vaccino e quelli che circolano - ormai si presenta regolarmente da diversi anni. Quindi l'utilizzo di un vaccino trivalente contribuisce a prevenire meno infezioni di quelle che potremmo prevenire utilizzando uno quadrivalente". E studi di Health Technology Assessment (Hta) lo hanno dimostrato. "Abbiamo fatto studi di questo tipo - riferisce ancora lo specialista - sia sugli anziani che su una possibile estensione della vaccinazione in età pediatrica, per valutare l'impatto della vaccinazione dei bambini dai 6 mesi ai 6 anni nella realtà italiana, ed è risultato innanzitutto che tale vaccinazione porterebbe a una sostenibilità economica, nel senso che il costo per ogni anno di vita guadagnato è sotto i livelli massimi, ma anche un effetto indiretto sull'epidemiologia dell'influenza". In altre parole: "Noi vacciniamo soprattutto gli anziani perché possono avere forme gravi, complicanze e possono addirittura morire - ricorda Bonanni - ma se vacciniamo i bambini, che sotto i 5 anni possono avere anch'essi forme molto importanti, otteniamo un effetto aggiuntivo. I bambini infatti possono essere considerati i maggiori 'untori' del virus, quindi facendo una vaccinazione su larga scala impattiamo anche sulla trasmissione agli adulti e anziani, cioè sulla protezione di categorie che hanno il maggiore rischio di influenza. Il tutto con un doppio beneficio: una copertura sui bambini piccoli che, come dicevo, sono a rischio di forme gravi di influenza, ma avremo contemporaneamente una minore diffusione del virus alla popolazione adulta e anziana". "E' vero che il vaccino quadrivalente costa un po' di più rispetto al trivalente - osserva l'esperto - ma sono soldi assolutamente ben spesi, perché proteggere maggiormente il bambino protegge anche gli adulti e gli anziani. Dunque tutto ciò che investo lo recupero in minori giornate lavorative perse da parte dei genitori, minori ospedalizzazioni, minori costi delle degenze e minori costi dei farmaci per trattare l'influenza. Insomma, l'investimento va sempre visto non solo per la spesa iniziale, ma anche per quello che poi mi ritorna". "L'influenza - sostiene Bonanni - viene spesso considerata una malattia ritenuta, a torto, banale. Ma in realtà è la malattia infettiva che si diffonde di più e nel nostro Paese è tra quelle che fanno più morti. Quindi investire in prevenzione per l'influenza è un investimento assolutamente importante, saggio, che fa aumentare il livello della salute della popolazione a un costo tutto sommato modesto. Proprio in questo senso, un appello che possiamo fare a chi deve decidere quali sono i vaccini da utilizzare - conclude - è di scegliere i prodotti che ci garantiscono la massima possibilità di copertura ed efficacia. Quindi, come già detto, i vaccini quadrivalenti nella popolazione fino a 65 anni e quelli adiuvati nella popolazione over 65".