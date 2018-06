Industria 4.0: martedì incontro all’Università Cattolica di Milano

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Il futuro di Industry 4.0 in Italia e la presentazione del white paper del Gruppo di Lavoro Ricerca & Sviluppo saranno al centro dell'incontro che si terrà martedì 5 giugno, a partire dalle ore 9, nell'aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in largo Agostino Gemelli 1 a Milano. A inaugurare la giornata di incontri saranno Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Todd Avery, Senior commercial officer Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia e Stefano Venturi, presidente AmCham Italy Alla presentazione del documento 'Il futuro di Industry 4.0 in Italia' prenderanno parte Enrico Sisti, presidente GdL Ricerca & Sviluppo, Partner Rucellai & Raffaelli (a lui sono affidate anche le conclusioni previste intorno alle ore 13), Fabio Bonsignorio, visiting professor Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Marco Fortis, professore di Economia industriale e Commercio estero, Università Cattolica del Sacro Cuore. Alla tavola rotonda 'Industry 4.0. Casi aziendali' moderata da Massimo Moggi, professional affiliate Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Partner Seldon Group, si confronteranno Stefano Besseghini, presidente e amministratore delegato Rse, Sandro De Poli presidente e ceo General Electric Italia, Massimo Scaccabarozzi, presidente e ceo Jannsen-Cilag Italia, Eugenio Sidoli, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia e Stefano Venturi, presidente AmCham Italy e presidente e ceo Hpe Italia, vice presidente HPE Inc.