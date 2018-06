Incidenti: Venezia, riaperta corsia per rotatoria Marghera

Venezia, 19 giu. (AdnKronos) - CAV-Concessioni Autostradali Venete S.p.A. comunica che pochi minuti dopo le 13 è stata riaperta al traffico la corsia preferenziale per la rotatoria Marghera, chiusa da questa mattina alle 10.20 per un tamponamento tra più mezzi, che ha provocato un morto e diversi feriti. Alcuni lavori di rifacimento del sicurvia laterale danneggiato dall'incidente saranno intrapresi durante le ore notturne, per non gravare sul traffico. Nonostante il grave incidente, è sempre stato possibile raggiungere la Rotatoria Marghera e quindi anche la viabilità verso la SS 309 "Romea" attraverso il successivo svincolo della Tangenziale di Mestre che immette sulla corsia preferenziale, chiusa solo nel tratto iniziale. L'incidente non ha pertanto provocato deviazioni al traffico, né code in uscita.